У випуску програми "Про головне" за 22 вересня – на Запоріжжі провели музичний фестиваль Khortytsia Freedom, на якому зібралися тисячі людей. Однак карантинних заходів мало хто дотримувався. Нардепа Юрченка виключили з фракції "Слуга народу" через корупційний скандал. Однак деякі депутати продовжували виправдовувати його

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Народні депутати від "Голосу" вимагають звільнити першого заступника глави делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна. Вони вже підготували звернення до президента.