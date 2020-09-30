У випуску програми "Про головне" за 30 вересня – через новий спалах COVID-19 у Верховній Раді наступні 3 тижні парламент засідати не буде. На роботу депутати вийдуть лише 20 жовтня. Президент Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі. На посаду спікера у ТКГ розглядають дипломата Маркіяна Лубківського.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Відбулися перші дебати президентської гонки у США. Словесний двобій Дональда Трампа і Джо Байдена назвали найгіршими в історії США.