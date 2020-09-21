У випуску програми "Про головне" за 21 вересня – поки у світі тестують вакцину, тривають і пошуки препаратів для лікування симптомів COVID-19. ВООЗ, зокрема, дозволила протестувати лікарські африканські трави. Народний депутат Олександр Юрченко з'явився на суд з обрання йому запобіжного заходу.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Свою допомогу білорусам запропонував Володимир Путін. На зустрічі з Олександром Лукашенком у Сочі він заявив про підтримку конституційних змін в Білорусі та пообіцяв півтора мільярда доларів допомоги.