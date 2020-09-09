У випуску програми "Про головне" за 9 вересня – Лукашенко заявив, що за жодних умов не віддав би Україні затриманих у липні 33-х вагнерівців. Про це він сказав сьогодні у великому інтерв'ю російським пропагандистам. Головний епідеміолог Молдови Ніколає Фортуне виступив зі скандальною заявою, за що поплатився своє посадою.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Новим заступником Венедіктової може стати Максим Якубовський, який все життя провів у прокуратурі. У 2011 – 2013 роках він працював експертом такого собі Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із кумом Володимира Путіна – Віктором Медведчуком.