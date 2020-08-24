У випуску "Про головне" за 24 серпня – понад 10 тисяч людей пройшлися маршем захисників. Українські воїни, ветерани та родини загиблих влаштували ходу з парку Шевченка і до Майдану Незалежності. Урочистості з нагоди Дня Незалежності розпочалися із покладання квітів до Хреста героїв небесної сотні та продовжилися вшануванням хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя на Донбасі.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Розмова про помилки та досягнення за часи незалежності з відомими українцями, які власноруч творять історію країни через своє мистецтво та творчість: народним артистом України Богданом Бенюком, письменником та одним із найвідоміших українських авторів за кордоном Андрієм Курковим, заслуженою артисткою України Ірмою Вітовською та письменником Юрієм Андруховичем.

Святкування Дня Незалежності відбулось без військового параду. Офіційні промови сьогодні лунали з Софіївської площі.