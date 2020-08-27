У випуску програми "Про головне" за 27 серпня – Кабмін України затвердив кандидатуру Володимира Жмака, який обіймає посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль", на посаду голови правління Укрзалізниці. Окрім військової допомоги, Росія готова надати Білорусі і фінансову , зокрема рефінансуючи 1 мільярд доларів білоруського боргу.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Сотні хасидів застрягли в аеропортах України в намаганнях перетнути наш кордон. Іудеї приїхали в Умань на святкування свого нового року, який цьогоріч припадає на 18 – 20 вересня.

Нафтогаз почав підвищувати ціни на газ для населення. Кажуть, це пов'язано з подорожчання блакитного палива в європейських газових хабах.

Естонія заборонила в'їзд до країни особам, які відповідальні та причетні до фальсифікації виборів президента Білорусі. Також заборона діє для людей, які причетні до порушень прав людини.