У випуску програми "Про головне" за 7 жовтня – лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську Росія оголосила у міжнародний розшук. Перед тим білоруська генпрокуратура порушила справу за антиконституційну діяльність Координаційної ради, яку очолює лідерка білоруської опозиції. На саміті Україні знову дорікнули недостатніми зрушеннями у судовій реформі. Це сталось вперше за 6 років.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Пом'якшення карантину дозволило Україні покращити економічний прогноз, який склали у Світовому банку. Саме завдяки зміні тотального карантину на адаптивний, падіння ВВП 2020 року буде на рівні 5,5%. Це набагато менше, ніж у багатьох країнах.