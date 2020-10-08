У випуску програми "Про головне" за 7 жовтня – голосування щодо створення комісії для відбору нового голови САП стало доказом того, що "Слуги народу" вже давно не є єдиним організмом. Аби не втратити монобільшість остаточно, в ОП вирішили переформатувати фракцію. Депутатам від ОПЗЖ не подобається, що закон зобов’язує їх, декларувати цивільних чоловіка чи дружину. Відповідне звернення подали до КС.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала нове опитування щодо підтримки партій на місцевих виборах 2020. Згідно з цими даними, підтримка партій-лідерів значно зросла.