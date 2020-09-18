У випуску програми "Про головне" за 18 вересня – міністр Олексій Рєзніков заявив, що перемовини з Росією щодо Донбасу повністю заблоковані. Мовляв, країні-агресорці не сподобалася постанова про місцеві вибори в Україні. Держприклодонна служба показала, як виглядає український кордон там, де його кілька днів блокували хасиди. На фото видно, що все навколо у смітті.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Кабмін представив проєкт державного бюджету на 2021 рік на засіданні парламенту. Низка народних депутатів розкритикували документ.