У випуску "Про головне" за 4 вересня – пів року тому розпочав свою роботу Кабмін під керівництвом Дениса Шмигаля. Вже в перші тижні після призначеня уряду довелось змінити плани та рухатися за сценарієм, який диктує пандемія. В Україні розпочався період прибирання городини, а це означає, що люди попри заборони і надалі спалюють листя.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Завод родини Медведчука постачає нафтопродукти до США. Про таке стало відомо у ході розслідування програми "Схеми".