У випуску "Про головне" за 28 вересня – Юрій Бутусов та Яніна Соколова отримали повістки в ДБР на допит у так званій справі вагнерівців. У ДБР вирішили допитати журналістів через можливе розголошення державної таємниці. Керівництво країн Вірменії та Азербайджану ввели військове положення на територіях своїх держав. Якщо на боці Вірменії стоїть Росія, то за Азербайджан може вступитись Туреччина.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Завтра у Харкові попрощаються з курсантом, який пережив падіння літака під Чугуєвим, але згодом помер у лікарні.