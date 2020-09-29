У випуску програми "Про головне" за 29 вересня – у Харкові сьогодні прощалися із Віталієм Вільховим. Курсант пережив падіння літака АН-26, але 90% опіків тіла стали для нього смертельними. Чинний президент США Дональд Трамп та його головний конкурент на виборах Джо Байден проведуть публічні дебати.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: "Слуга народу" Микола Тищенко став членом групи законодавчих ініціатив щодо Донбасу. Мовиться не про Тристоронню контактну групу, а про парламентську.