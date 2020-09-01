У випуску "Про головне" за 1 вересня – у центрі Мінська відбулась протесна хода студентів. Студенти одразу кількох вишів вийшли на акцію в підтримку чесних виборів. Також студенти вимагали звільнити всіх затриманих під час попередніх протестів та покарати винних у побитті мітингувальників. Осінній семестр стартував і в університетах. Навчання у вишах проходитиме з низкою карантинних обмежень.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Про створення політичної партії заявив незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабаріко. У Мінську затримали члена президіїї Координаційної ради Лілію Власову. Ні її рідним, ні іншим членам Ради не повідомили причину арешту. Верховна Рада дев’ятого скликання відкрила роботу четвертої сесії. Сьогодні нардепи взялися за впровадження установи бізнес-омбудсмена, розглянули реорганізацію місцевих державних адміністрацій, займалися скасуванням туристичного збору для внутрішньо переміщених осіб. В перший день роботи найбільше розмов було про можливі кадрові ротації в Кабміні. Адже як відомо, міністри провалили програму дій уряду. Депутати її не підтримали, тож урядовці втратили річний імунітет.