У випуску "Про головне" за 3 вересня – у парламенті забракло голосів на підтримку низки резонансних ініціатив. Іноземцям до України тепер не потрапити. Днями Кабінет Міністрів через погіршення коронавірусної ситуації вирішив закрити кордон.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Олександр Лукашенко назвав отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального фейком. Політолог та соціолог з Німеччини Ігорем Ейдман розповів, чи зважиться Захід, зокрема, Німеччина на рішучі кроки проти Росії за отруєння опозиціонера Навального.