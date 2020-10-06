У випуску програми "Про головне" за 6 жовтня – у Брюселі триває саміт Україна – ЄС. Зеленський зазначив, що Україна наполягатиме на продовженні санкційного тиску на Росію. Група депутатів надіслала подання до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним створення Антикорупційного суду.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У Киргизстані відбулася блискавична революція. Тамтешні демонстранти менш ніж за добу встигли захопити будівлю уряду та домоглися скасування результатів парламентських виборів, гучних відставок. Їм також вдалося витягли з СІЗО колишнього президента, якого нинішня влада закинула на 11 років за обвинуваченням у корупції.