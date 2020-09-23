У випуску "Про головне" за 23 вересня – на день народження ексзаступника очільника СБУ Павла Демчини приїжджали чинні та колишні силовики. Як відомо, Демчина святкував наприкінці серпня. Подія набула великого розголосу. Росія відреагувала на інавгурацію Лукашенка стримано. Там заявили, що це справа лише білорусів.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: З'явилась інформація, що нібито олігарх Рінат Ахметов впливає на президентську команду. Журналіста "Української правди" Роман Романюк у своїй статті заявив, що олігарх "підгодовує" Офіс Президента та депутатів "Слуги народу" грошима.