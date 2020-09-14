У випуску "Про головне" за 14 вересня – онучка першого прем'єра Маша Фокіна розповіла, що Андрій Єрмак влаштував на роботу її діда. Як повідомили ВООЗ, напередодні зареєстрували майже 308 тисяч нових хворих. Найбільше нових хворих – у Індії, серед лідерів за добовим приростом – США та Бразилія.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

13 вересня у Мінську протестували понад 100 тисяч людей. Затримання почалися в другій половині дня, коли мітингувальники рушили до елітного селища Дрозди, де живуть чиновники режиму Лукашенка.

Найбільше випадків зараження на COVID-19 13 вересня підтвердили в Тернопільській області – 352. Такі цифри для регіону – справжній спалах захворювання. Також серед лідерів – Харківщина та Одещина. Там позитивні тести на COVID-19 отримали понад 200 пацієнтів.