У випуску програми "Про головне" за 31 серпня – заступник голови української делегації в ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, Вітольд Фокін дав скандальне інтерв'ю проросійському виданню "Страна". До початку навчального року готується весь світ. Країни по-різному підходять до навчального процесу в умовах пандемії COVID-19.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У найближчі місяці Рада має ухвалити обіцянку "слуг народу" – законопроєкт про народовладдя. Тобто дозволити українцям ініціювати референдум.