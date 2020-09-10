У випуску "Про головне" за 10 вересня – в селищі Шуми Донецької області мало пройти спільне інспектування українських військових позицій. Проте інспекцію скасували, а згодом російські найманці обстріляли позиції українців. Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. У ньому він відверто розповів про відносини з Володимиром Зеленським та ставлення до Єрмака.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Андрія Богдана викликали на допит в Державне бюро розслідувань. Його допитають в якості свідка. Генпрокурорка Ірина Венедіктова представила свого заступника Максима Якубовського. Напередодні Віталій Шабунін повідомив, що Якубовський є юристом Віктора Медведчука. Під час серпневої поїздки Віктора Медведчука в Крим його супроводжували троє працівників української поліції. Про це мовиться в розслідуванні видання "Слідство.Інфо".