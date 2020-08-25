У випуску "Про головне" за 25 серпня – Зустріч радників Нормандської четвірки, яка мала б відбутися 28 серпня, скасували. Про це повідомили в Офісі Президента України. Мовляв, усе через термінове відрядження представника Франції. Мінімальну заробітну плату в Україні планують підвищити з 1 вересня. Відтак вона складатиме 5 тисяч гривень.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Координаційна рада опозиції білорусі заявила, що хоче відкликати місцеву владу. Відтак, разом з проведенням повторних виборів президента – провести і вибори до місцевих рад. Євросоюз вже наступного тижня має затвердити санкційний список білоруських посадовців, які причетні до фальсифікації виборів і насильства. Експерти вважають, що після підвищення "мінімалки" може збільшитися інфляція. Тому фактично за отримані гроші населення зможе собі дозволити навіть менше, ніж до цих змін.