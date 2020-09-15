У випуску "Про головне" за 15 вересня – у столиці зафіксували рекорду кількість смертей – від COVID-19 померли 11 людей. Через вірус по всій державі – понад півсотні смертей. За добу виявили приблизно 3 тисячі нових хворих. В НАБУ опублікували плівки розмов з нардепом Юрченком та його посередником. Детективи показали, як давали хабар довіреній особі депутата.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

На українсько-білоруському кордоні поселилися хасиди, які їхали в Умань до могили Цадика Нахмана. Вони натрапили на закриті пункти пропуску між державами: з Білорусі їх випустили, а в Україну не впускають.

В Україні запровадили нові карантинні зони, так званих червоних міст стало більше. Це, зокрема, Чоп Закарпатської області, деякі міста Івано-Франківщини, Одещини, Рівненщини та Харківщини.