У "Про головне" за 19 червня – у ДБР відкрили справу проти Порошенка за отримання Томоса. А Володимиру Омеляну НАБУ оголосило підозру за незаконні дії. У Києві презентували партію мерів "Пропозиція". Ініціатором створення партії став мер Дніпра Борис Філатов.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Станом на 19 червня в Україні зафіксували 34 984 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу інфекцію виявили у 921 людини.