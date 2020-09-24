У випуску "Про головне" за 24 вересня – понад третина українців не вірять у те, що місцеві вибори щось змінять у їхніх громадах. 6% не вірять у їх чесність та впевнені, що результати будуть підтасовані. У ЄС вчергове нагадали, що наполягають на проведенні чесних та прозорих виборів у Білорусі.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус залишається вкрай напруженою, тож головний санітарний лікар попередив, що Україна незабаром може знову піти на вседержавний карантин. В Європі вже зустріли другу хвилю COVID-19.