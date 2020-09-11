У випуску "Про головне" за 11 вересня – згідно з чинною програмою Stand-by credit упродовж 1,5 року МВФ дасть Україні 5 мільярдів доларів кредиту. Ці гроші мають спрямувати на подолання коронавірусної кризи та підтримку реформ. Місцеві керівники трьох областей не погоджуються закривати свої населені пункти на жорсткий "червоний карантин".

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

У Берліні вирішують долю миру на Донбасі. Попри провокації та обстріли з боку бойовиків напередодні, 11 вересня, у столиці Німеччини відбуваються переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Три обласні центри залишаються у червоній зоні з найбільшими обмеженнями – Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці. Мери перших двох міст відмовилися посилювати карантин за рішенням уряду та подали на нього до суду.