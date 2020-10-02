У випуску програми "Про головне" за 2 жовтня – за добу в Україні зафіксували черговий невтішний рекорд COVID-19. Через пандемію достеменно невідомо, у який спосіб проведуть вибори для громадян. Олександру Дубінському від "Слуг народу" закидають створення антимайданівських фейків взимку 2013 року на замовлення найближчого оточення Януковича.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Справу "Роттердам+" можуть поновити. З'явилися результати нової експертизи, яка встановила, що збитки державі від формули становили 40 мільярдів гривень.