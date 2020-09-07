Про головне: Загострення на Донбасі. Викрадення Колеснікової
У випуску "Про головне" за 7 вересня – бойовики на Донбасі завдали удару двом населеним пунктам, в результаті чого один військовослужбовець поранений, ще один – загинув. У Білорусі невідомі зранку 7 вересня викрали члена координаційної ради опозиції Марію Колесникову.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Українці не впевнені, що країна рухається у правильному напрямку. Про це свідчать останні опитування соціологічної групи "Рейтинг".