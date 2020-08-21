У випуску "Про головне" за 21 серпня – в Росії поліція почала затримувати пікетувальників, які прийшли до будівель ФСБ у декількох містах. Люди вимагали розслідування щодо отруєння Навального. З 24 серпня діятимуть нові червоні зони карантину. Комісія з надзвичайних ситуацій внесла до них частини Одещини, Рівненщини, Чернівецької області та, власне, Чернівці.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Попри пандемію COVID-19 та карантинні обмеження, до України планують приїхати приблизно 10 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана.