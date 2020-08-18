У випуску "Про головне" за 18 серпня – головний редактор видання "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов заявив, що насправді так званих вагнерівців у Білорусі затримали через провал масштабної операції, яку понад рік готували спецслужби України. У Білорусі вже десятий день протесту громадян. Про фальсифікації на користь Лукашенка вже заговорили навіть члени виборчої комісії.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Уряд виділить мільйони бюджетних коштів на велике будівництво доріг. Візьмуть навіть левову частку з коронавірусного фонду.