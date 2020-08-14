У випуску "Про головне" за 14 серпня – з 1 вересня заплановане зростання мінімальної заробітної платні. За це мають проголосувати у Верховній Раді. Для цього спеціально скликали позачергове засідання. В Україні за останню добу зафіксували антирекорд COVID-19 – 1732 нових випадки. Також 19 людей померли від ускладнень, майже 600 – одужали.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Поки весь свій закликає диктатора Лукашенка зупинити насилля, ще один диктатор усіляко підтримує нинішню білоруську владу. Путін ще задовго до оголошення офіційних результатів привітав Лукашенка з перемогою.