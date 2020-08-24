У випуску "Про головне" за 24 серпня – очільник українського МЗС Дмитро Кулеба анонсував зустріч "нормандської четвірки" вже 28 серпня. Цього разу вона відбудеться на рівні зовнішньополітичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Цього року святкування Дня Незалежності відбулося на Михайлівській та Софіївській площах, де президент Володимир Зеленський проголосив промову,

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У центрі Києва понад 10 тисяч людей пройшлися маршем захисників. Українські воїни, ветерани та родини загиблих влаштували ходу з парку Шевченка і до Майдану Незалежності.