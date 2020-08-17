У випуску "Про головне" за 17 серпня – кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила про готовність стати національним лідером. У своєму зверненні до білорусів вона сказала, що зробить все для того, аби країна "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". Європарламент не визнав результатів виборів та оголосив Олександра Лукашенка персоною нон грата.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Невідомі спалили авто програми "Схеми: корупція в деталях". Автівка спалахнула біля будинку водія знімальної групи після опівночі. У Києві зростає кількість хворих на COVID-19, а лікарні столиці, що приймають таких хворих, заповнені більш, ніж наполовину. Через це Київ опинився у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки, тож з 17 серпня у столиці посилили карантинні обмеження і заборони для мешканців.