У випуску "Про головне" за 20 серпня – у Мінську почали звільняти робітників автомобільного заводу, які вийшли на страйк. Керівництво підприємства пояснило це систематичним невиконанням трудових обов'язків. Президентські вибори в США мають відбутися в листопаді. Джо Байден отримав понад 3,5 тисячі голосів підтримки колег.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі провели дистанційну зустріч. Вони погодили нові ділянки розведення сил. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на погіршення самопочуття Олексія Навального. Він скептично поставився до версії отруєння і порадив дочекатися результатів аналізів.