У свіжому випуску "Є питання" за 23 вересня – видання "Українська правда" опублікувало аналітичну статтю власного автора Романа Романюка. Журналіст поспілкувався з різними людьми і його джерела стверджують, що найбагатша людина країни – олігарх Рінат Ахметов – щомісяця фінансує Офіс Президента і фракцію "Слуга народу".

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Державне бюро розслідувань, яке має викривати корупцію, вже майже рік не має директора. А у заступника директора ДБР виявило конфлікт інтересів виявило НАЗК. Дивіться відео програми "Є питання" на 24 каналі: