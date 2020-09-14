У свіжому випуску "Pro новини" за 14 вересня – Андрій Богдан ходив на допит у ДБР, але сенсації не сталося. Він не наважився назагал офіційно підтвердити усі свої сенсаційні заяви. На місцевих виборах в Росії знову усюди перемогли "єдинороси". Схоже, що росіяни це вчергове "проковтнули". У них і цього разу не знайшлося сміливості поставити свого диктатора на місце.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Держбюджет на 2021 рік вже готовий, але діра в ньому – 300 мільярдів гривень. Це колосальні мінус 30% для України. Є лише 2 виходи з цієї ситуації: скорочувати видатки у різних сферах або жити в борг.