У випуску програми "Pro новини" за 28 вересня – у Нагірному Карабасі триває чергове загострення конфлікту. Вірменія та Азербайджан перейшли до активних бойових дій. Крадіжки авто – одна з улюблених справ злочинців. Адже відповідальність за такий вид злочину донедавна була доволі поблажливою, чим, до речі, активно користувалися суди.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У авіатрощі АН-26 під Чугуєвом провідними для слідства лишаються 4 версії: технічна несправність агрегатів, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем, халатність відповідальних за керування польотами та неналежне техобслуговування літака та підготовки його до польоту.