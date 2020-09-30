У випуску програми "Pro новини" за 30 вересня – напередодні в суді Мілану почали розгляд апеляції на вирок українському нацгвардійцю Віталію Марківу. Передвиборча обіцянка, яка скоро має стати реальністю. Президент Володимир Зеленський з дня на день має ініціювати законопроєкт про податкову амністію або так звану "нульову декларацію".

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У Верховній Раді все більше народних депутатів хворіють на коронавірус. Лише за останню добу інфікувалось з десяток народних обранців.