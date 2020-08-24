У випуску програми "Pro новини" за 24 серпня – кожного дня фіксують 2–3 тисячі нових інфікованих на COVID-19. Ймовірно, друга хвиля вірусу почнеться вже з вересня. В Білорусі 3-й тиждень тривають протести. В 1991 році незалежність усім дісталася безкоштовно, українцям оплатити її довелося в 2014 році, а от білорусам – лише зараз.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Україна святкує 29 річницю Незалежності. На Софійській площі відбулися урочисті заходи та концерт за участі президента. Вулицями Києва пройшов кількатисячний Марш захисників за участі військових ветеранів, їхніх родин і волонтерів. Хода завершилася на Майдані Незалежності.