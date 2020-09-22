У випуску програми "Pro новини" за 22 вересня – наразі в Криму катастрофічна нестача води. Висохлі колодязі на півосторі спонукають Путіна уважніше вдивлятися в перекритий Україною Північно-Кримський канал. Акції світових банків обвалился – на біржах паніка. Зокрема, причиною таких подій є українські корупціонери.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Нещодавно у Верховній Раді придумали покарання нардепам, які прогулюють – якщо вони не ходять на засідання, то їм не нараховують зарплату. Депутата Юрченка в Раді найближчими днями не буде – то ж і зарплатню йому наче немає за що платити.