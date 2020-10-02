У випуску програми "Pro новини" за 2 жовтня – президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Напередодні коронавірус виявили у помічниці очільника Білого дому. Формула "Роттердам+" завдала Україні 40 мільярдів збитків. Про це свідчать дані нової експертизи.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

За день в Україні виявили 4633 нових хворих на COVID-19. ВООЗ попереджає, що вже незабаром варто чекати на 7 – 9 тисяч нових випадків щодоби.

Апеляційний суд розглянув скаргу захисників Віктора Януковича на вирок у справі про державну зраду. Відтак він залишив у силі вирок колишньому президенту-втікачу – 13 років ув'язнення.

Нардепу від "Слуги народу "Олександру Дубінському закидають створення антимайданівських фейків взимку 2013 року на замовлення найближчого оточення Януковича.