У випуску програми "Pro новини" за 1 жовтня – в Луганській області триває гасіння лісових пожеж. Полум'я вже охопило 11 тисяч гектарів. У вогні загинуло 9 людей. Через місцеві вибори політики вже витратили майже 50 мільйонів гривень на рекламу, яка розміщена на київських білбордах.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Генпрокурорка Ірина Венедіктова заблокувала розслідування щодо нардепа зі "Слуги народу" Павла Халімона, якого НАБУ підозрювало в корупції.