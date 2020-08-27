У випуску програми "Pro новини" за 27 серпня – Олександр Лукашенко заявив, що Польща хоче приєднати до себе Гродненську область. Це регіон сучасної Білорусі, який раніше був частиною Речі Посполитої. Депутати вирішили узаконювати рієлторів. Вони зазначили, що ця професія може отримати власний регламент та обов'язки.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Головою правління Укрзалізниці призначили однокурсника Міхеїла Саакашвілі і Петра Порошенка. Компанію очололив Володимир Жмак.