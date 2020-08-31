У випуску програми "Pro новини" за 31 серпня – країни по-різному підходять до навчального процесу в умовах пандемії COVID-19. Друга хвиля захворювання та можливість повторного локдауну змушує навчальні заклади переходити на віддалені форми навчання. Заступник Кравчука в ТКГ Фокін заявив, що особливий статус треба надати всьому Донбасу, а не тільки окупованій частині.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Партія "Слуга народу" офіційно йде на місцеві вибори. Сьогодні одностайно за це проголосували на даху своєї штаб-квартири у КВЦ Парковому.