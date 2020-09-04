У випуску Pro новини за 4 вересня – в Україні стартує виборча кампанія. Більшість партій вже заявили про свою участь у місцевих перегонах і навіть представили кандидатів. Поки Олександр Лукашенко розповідає про загрозу захоплення країни західними ставлениками в обличчі новоствореної Координаційної ради, українці побоюються що нова влада в сусідній країні і зовсім може злитися з російською.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі: Пів року тому розпочав свою роботу Кабмін під керівництвом Дениса Шмигаля. Вже в перші тижні після призначення уряду довелось змінити плани та рухатися за сценарієм, який диктує пандемія.