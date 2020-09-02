У випуску Pro новини за 2 вересня – вартість бензину А-95 складає приблизно 23 гривні за літр, але незабаром він може подорожчати до 30 гривень. Збіглися у часі одразу декілька факторів, які негативно тиснуть на вартість пального. В Україні не припиняються атаки на антикорупційні правоохоронні органи. Олігархи живуть коштом корупції, то ж для них це фактично боротьба на виживання.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі: Наразі від коронавірусної інфекції помирають у напівпорожніх лікарнях, а коли вони будуть переповнені – смертність підвищиться. Якщо за 2 тижні кількість хворих на COVID-19 зросте вдвічі, то кількість смертей – у 5 разів.