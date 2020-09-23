У випуску програми "Pro новини" за 23 вересня – Олександр Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію. Одразу ж з'явилася реакції від опозиції. Член президії Координаційної ради Павел Латушко анонсував безстрокову акцію непокори. НАБУ та колишній заступник генпрокурора Чумак вимагають від Антикорупційного суду поновити справу "Роттердам+". Рішення суд має оголосити 24 вересня.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У серпні на честь дня народження ексзаступника голови СБУ Павла Демчини зібрались чинні та колишні силовики. Приїхали вони на елітних авто з необлікованими номерами.