У випуску програми "Pro новини" за 10 вересня – в селищі Шуми Донецької області не відбулося спільне інспектування, про яке домовилися напередодні. Його скасували, а згодом російські найманці обстріляли позиції ЗСУ. Група хасидів в Умані влаштувала погром через обмежувальні огорожі біля могили рабина Нахмана.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Колишній голова Офісу Президента Андрій Бодан дав відверте інтерв'ю Гордону. Зокрема, розкритикував теперішнє найближче оточення Володимира Зеленського.