У випуску Pro новини за 1 вересня – Верховна Рада дев’ятого скликання відкрила роботу четвертої сесії. Одним з головних завданням для депутатів є ухвалення держбюджету на наступний рік. У школах та вишах стартував новий навчальний рік. Через пандемію коронавірусу традиційних лінійок здебільшого не було. Свято першого дзвоника переважно замінили на альтернативні формати.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі: Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити скандального суддю Вовка, якого підозрюють у захопленні влади. Члени ВРП підтримали ухвалу одноголосно.