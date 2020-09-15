У свіжому випуску "Pro новини" за 15 вересня – Верховна Рада визнала недемократичним характер виборів президента Білорусі. Україна на весь світ заявила, що вони не відображають реальну волю білорусів. Хасиди намагалися потрапити в Умань для святкування єврейського Нового року. Зрештою Україна посилила контроль на кордоні.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: НАБУ викрило депутата-хабарника зі "Слуг народу". Проте невідомо, чи справа колись дійде до справедливого покарання. Наразі всі очікують правосуддя та повноцінних слідчих дій.