У випуску програми "Pro новини" за 28 серпня – Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewerly і відкрила кримінальне провадження щодо основних фігурантів цієї справи. Вже другий тиждень в Україні – понад 2 тисячі нових хворих щодня. Експерти навіть говорять про розвиток другої хвилі за найжорсткішим, італійським сценарієм.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Паломники-хасиди намагаються потрапити до Умані попри те, що напередодні уряд заборонив в'їзд іноземців до України. Таке рішення Кабмін ухвалив через пандемію COVID-19.