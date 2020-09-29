У випуску програми "Pro новини" за 29 вересня – "слуга народу" Микола Тищенко став членом парламентської групи законодавчих ініціатив щодо Донбасу. Верховна Рада тичасово зупинила проведення аукціонів на великі об'єкти державної власності. Приватизація заборонена на час карантину.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Чинний президент США Дональд Трамп та його головний конкурент на виборах у 2020 році Джо Байден проведуть публічні дебати.